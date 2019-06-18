Son Dakika Haberleri: Sahte Alman polislere 'Işık Söndü' operasyonu
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Sahte Alman polislere 'Işık Söndü' operasyonu

30 dakika önce

ALMANYA'da yalnız yaşayan yaşlı Alman vatandaşları, kendilerini 'Alman Kriminal Polisi' diye tanıtan kişilerce dolandırıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların ikametgahlarını belirledikten sonra 'Işık Söndü' adlı eş zamanlı operasyonla evlerine operasyon düzenledi.

Sahte Alman polislere 'Işık Söndü' operasyonu, System.String[]
ALMANYA'da yalnız yaşayan yaşlı Alman vatandaşları, kendilerini 'Alman Kriminal Polisi' diye tanıtan kişilerce dolandırıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların ikametgahlarını belirledikten sonra 'Işık Söndü' adlı eş zamanlı operasyonla evlerine operasyon düzenledi. Operasyonda E.M. isimli kadın ile Y.I., B.Ö. ve A.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

IŞIĞINIZ SÖNDÜ MÜ?

Yapılan incelemelerde, şahısların yaşlı Alman vatandaşları arayarak kendilerini Alman Kriminal Polisi olarak tanıttıktan sonra müştekilere haklarında tutuklama kararının çıktığını, verdikleri hesap numaralarına para yatırmamaları halinde yakalama işlemi gerçekleştireceklerini söyledikleri tespit edildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, Alman vatandaşların ev adreslerine Almanca düzenledikleri sahte iddianameler gönderdikleri ve bu yöntemle 3 müştekiden 103 bin Euro dolandırdıkları belirlendi.

Daha önce de benzer suçlardan cezaevine girdikleri tespit edilen şahıslar, adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin, grubun başı olduğu iddia edilen Y. I.'ya, 'Işığınız söndü mü?' sorusu cevapsız kaldı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:53 
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