Sahte altın bozdurmak isterken yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de bir kuyumcuda sahte çeyrek altın bozdurmak istediği iddia edilen kadın, işyeri sahibinin durumu fark edip polise bildirmesi üzerine yakalandı.

Arifiye mahallesinde bulunan bir kuyumcuya gelen şüpheli B.C. isimli kadın, 4 adet çeyrek altın bozdurmak istedi. Dolandırıcılığı fark eden kuyumcu F.B. durumu polise bildirdi. Polis tarafından yakalanan kadın, altınların sahte olduğunu bilmediğini belirtirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR