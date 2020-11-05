Sahte altın bozdurmak isterken yakalandı - Son Dakika

Sahte altın bozdurmak isterken yakalandı
05.11.2020 20:42
İZMİT'te sahte altın bozdurmak isteyen kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polisi araması üzerine yakalandı.
İZMİT'te sahte altın bozdurmak isteyen kişi, kuyumcunun durumu fark ederek polisi araması üzerine yakalandı.
Olay bugün Ömerağa Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. M.K. kuyumcuya gelerek elindeki 14.93 gram altın kolyeyi bozdurmak istedi. Kuyumcu, kolyeyi kontrol ettikten sonra sahte olduğunu anladı ve durumu polise bildirdi. Polis, sahte altını bozdurmak isteyen M.K.'yı aracında yakaladı. Aracında yapılan aramada 44.78 gram ağırlığında 3 adet sahte altın zincir kolye ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika Trump, Arizona'da Biden'ın öne geçtiğini duyuran Fox News'in sahibi Murdoch'ı tehdit etti: O haberi geri çek Obama'nın rekorunu egale etti! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu ABD'deki başkanlık seçiminde Müslüman seçmenlerin tercihi Biden oldu Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Bursa'da iki öğretmen öğrenci velisi tarafından okul önünde darbedildi