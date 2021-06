Sahte altın dolandırıcıları suçüstü yakalandı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, irtibata geçtikleri A.K.'yı sahte altınla dolandıran 4 şüpheli, başka birini dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 336 adet sahte hamit altın ele geçirildi.

İddiaya göre A.K., 15 Haziran günü A.T. (20), A.C.Y. (22), E.T. (33), A.T. (42) tarafından sahte altınla dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan A.K., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Takibe alınan 4 şüpheli, başka birini yine sahte altınla dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde 336 adet sahte hamit altın ele geçilirken, kullandıkları tespit edilen cep telefonlarına da el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.