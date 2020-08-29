Sahte altın dolandırıcılarına polisten suçüstü - Son Dakika

Sahte altın dolandırıcılarına polisten suçüstü

Sahte altın dolandırıcıları suçüstü yakalandı

İSTANBUL - Avcılar'da bir kişiyi elindeki sahte altınları ucuza vereceklerini söyleyerek dolandırmak isteyen Suriye uyruklu 3 şahsı polis suçüstü yakaladı.

Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün meydana geldi. R.B. isimli bir şahıs Suriye uyruklu 3 kişinin kendisine ucuza altın vereceğini söylemesi üzerine şüphelendi. Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giden şahıs polise durumu anlattı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yan-Dol Büro Amirliği ekipleri Suriye uyruklu 3 şahsı yakalamak üzere operasyon başlattı.

Polisten suçüstü

Aynı gün polisle beraber Yeşilkent Mahallesi 406 Sokak'a gelen müşteki R.B. sahte altın dolandırıcılarıyla buluştu. Ucuz altınları müşteki R.B.'ye satmak isteyen şüpheliler Mecit. M., Hamit. M. ve Samir A. polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahısların üzerinden çıkan 635 adet sahte altın sikke muhafaza altına alınırken şüphelilerden Samir. A.'nın daha önce de benzer suçlardan araması olduğu tespit edildi. Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.