Sahte altın dolandırıcılığından yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sahte altın dolandırıcılığından yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sahte altın dolandırıcılığından yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi Türkiye'nin birçok ilinde sahte altın dolandırıcılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli Erzincan'da yakalandı.

Sahte altın dolandırıcılığından yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi ERZİNCAN - Türkiye'nin birçok ilinde sahte altın dolandırıcılığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli Erzincan'da yakalandı. İstanbul'dan yola çıkıp Ankara, Samsun, Trabzon'dan Erzincan'a gelen ve bir kuyumcuda sahte altınları bozdurmaya çalışan 2 şüpheli asayiş şubesi ekiplerince suçüstü yakalandı. Erzincan'da Atatürk Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda sahte altın bilezik satarken polis tarafından yakalanan 2 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2 adet kalın bilezik, 7 adet ince bilezik, 1 adet hasır bilezik ve 2 adet zincir kolyeden oluşan sahte altınlar ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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