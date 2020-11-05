Sahte altın kolyeleri kuyumcuya satmaya çalışırken yakayı ele verdi - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde altın kolyeyi kuyumcuda bozdurmaya çalışan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya gelen M.K. isimli şahıs, 14,93 gram ağırlığında bir altın kolyesinin olduğunu ve bozdurmak istediğini söyledi. Kolyeyi alan kuyumcu çalışanları, kolyenin sahte olduğunu anladı. Şahıs daha sonra iş yerinden çıkarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından şahsın kuyumcuya geldiği aracın plakası tespit edildi. Plaka üzerinden kimliği tespit edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın aracında yapılan aramalarda 44. 78 gram ağırlığında olan 3 adet sahte zincir kolye ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ