Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

13.03.2022 09:41
Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

Hakkari'de sahte altın kullanarak kuyumcuyu dolandıran 4 şüpheli, Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Hakkari'de sahte altın kullanarak kuyumcuyu dolandıran 4 şüpheli, Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11 Mart 2022 tarihinde Hakkari'de sahte altın kullanmak suretiyle bir kuyumcunun dolandırılması olayı ile ilgili şüpheli şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli şahıslar tespit edilmiş ve operasyonla 4 şüpheli şahıs yakalanmış. Yapılan aramalarda şüphelilerin suçtan elde ettikleri; 28 bin 825,5 TL ve 900 Dolar nakit para, 4 adet imitasyon bilezik, 2 adet çeyrek altın, 6 adet telefona el konulmuştur. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - VAN

Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

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Hakkari, Polis, Mart, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte altın kullanarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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