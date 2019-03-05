Sahte Altın Operasyonu: 125 Gözaltı Kararı (1)
58 dakika önce
İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın süren 125 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.
İSTANBUL Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul
merkezli 11 ilde piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın süren 125 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis
ekipleri yaptığı çalışmalarda İstanbul, Ankara
, İzmir
, Antalya
, Nevşehir
, Sivas
, Yalova
, Tokat
, Bolu
, Niğde
ve Çorum
'da yaşayan 125 kişiyi tespit etti. Alınan gözaltı kararı sonrası şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Polis ekiplerinin 125 şüphelinin ev, işyeri ve araçlarında yaptıkları aramalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ise Vatan Caddesi
'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmesi bekleniyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:38 Kaynak: DHA
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