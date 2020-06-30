Sahte altın operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Sahte altın operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte sahte altın üretip piyasaya sürmeye çalıştıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, bakır maddeler, çok sayıda döküm mühür kalıbı, zincir kolye, ağırlık olarak kullanılan madeni paralar, büyüteç, altın parçaları, numaratörler, metal çubuklar ve yassı plaklar ele geçirdi.

İş yerlerinde sahte altın satarak komisyon aldığı tespit edilen Zeliha G. (26) ve imalathaneyle bağlantılı olduğu öğrenilen Ahmet E. (23) ile Cuma K. (21) gözaltına alındı, iş yeri mühürlenerek kapatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

İş yerinde az miktarda altın tozu karıştırılarak sahte altın takı üretildiği, takıların komisyon karşılığı il merkezi ve diğer illere satıldığı tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 19:00 Kaynak: AA

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