Şanlıurfa'da sahte altın ürettikleri iddiasıyla yakalanan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da sahte Cumhuriyet altını ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezi ile Bozova, Suruç ve Akçakale ilçelerinde 20 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanırken, 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOM ekiplerince 16 Haziran'da 20 adrese operasyon düzenlenmiş, yapılan aramalarda çok sayıda sahte Cumhuriyet altını, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen kalıplar ile ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirilmiş, 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.