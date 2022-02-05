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Sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

05.02.2022 09:52
Sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kuyumcuya altın görünümlü bileklik satmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kuyumcuya altın görünümlü bileklik satmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri A.B. isimli şüpheliyi kuyumcuya gelerek iki adet altın görünümlü bileklik satmaya çalışırken suçüstü yakaladı. Yapılan inceleme neticesinde bilekliklerin altın suyuna batırılmış gümüş olduğu ortaya çıkarken şüphelinin yaklaşık bir ay önce aynı yöntemle başka bir kuyumcuya sahte altın sattığı belirlendi. Gözaltına alınarak Sapanca Polis Merkezi Amirliğine götürülen şüpheli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalandı

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Kuyumcu, Sapanca, Sakarya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte altın satmaya çalışırken suçüstü yakalandı - Son Dakika


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