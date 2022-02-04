Sahte altın satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kuyumcuya sahte altın bilezik satmaya çalışan A.B. yakalandı.

Olay öğle saatlerinde Rüstempaşa Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. A.B., 2 tane sahte altın bileziği kuyumcuya satmaya çalıştı. Bileziklerin sahte olduğu anlaşılırken, haber verilmesi üzerine iş yerine polis ekibi geldi. A.B. gözaltına alınırken, sahte altınlara da el konuldu. A.B.'nin 1 ay önce Rüstempaşa Mahallesi Çarşı içi Caddesi üzerinde bulunan başka bir kuyumcuya da aynı yöntemle sahte altın sattığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.