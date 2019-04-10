Sahte Altın Sikke Satan Suriyeli Şahıslar Suçüstü Yakalandı

Esenyurt'ta İran uyruklu 2 turizmciye sahte altın sikke satarak 20 bin dolar dolandıran Suriyeli şüpheliler, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Esenyurt'ta İran uyruklu 2 turizmciye sahte altın sikke satarak 20 bin dolar dolandıran Suriyeli şüpheliler, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şahıslar önce birkaç gerçek sikke göstererek mağdurları kandırdığı ardından da "yerimizi değiştirmemiz lazım" diyerek aceleyle sahtelerini sattığı belirlendi. Olay, önceki gün saat 14.10 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi 1218 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu turizmci Jamal B.'ye(40) ulaşan Suriyeli Tarek A.(28), "Suriye'den altın sikke getirdik" diyerek uygun fiyata satmak istedi. Şahsa İnan Jamal B., zanlılarla birlikte evine gitti. Burada Tarek A., B.'ye birkaç gerçek altın gösterdi. Altınların gerçek olduğunu tespit eden B., ardından tamamını satın almak istedi. Ancak Tarek A., 20 bin dolar karşılığında B.'ye 500 adet sahte sikke verdi.



"SURİYE'DEN UYGUN GETİRTTİK" DİYEREK KANDIRDILAR Sikkeleri alan Jamal B. ardından kuyumcuya gitmek istedi. Ancak A., "Acelemiz var, yerimizi değiştirmemiz lazım" diyerek sikkeleri sattı. Olayın ardından sikkeleri kuyumcuya getiren Jamal B., sahte olduklarını öğrenince durumu polis ekiplerine bildirdi. Şikayette bulunan şahsın ifadesini alan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. İnceleme sürdüğü sırada aynı dolandırıcı şahıs, İranlı Ali Reza O.'ya da aynı yöntemle sahte sikke satmak istedi. Ancak arkadaşı olan Jamal B.'nin dolandırıldığını hatırlayan Ali Reza O. durumu polise bildirdi. Şahısla birlikte plan yapan polis, O'yu dolandırıcının evine gitmesini söyledi. Dolandırıcıyla konuşan Ali Rıza O. şahısın evine giderek sikkeleri görmek istedi. Şahısların sikkeleri ortaya döktüğü anda içeriye baskın yapan yankesicilik ve dolandırıcılık polisi, suçüstü yakaladı. Baskında Suriye uyruklu Tarek A.(28), Sahar M.(34), Hlud G.(38) ve Ahmet K.(21) gözaltına alındı. Şahısların satmaya çalıştığı 450 adet sahte sikke ve 2 adet bileziğe polis ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen malzemeler ise şubede sergilendi.



(Doğan Can Cesur/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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