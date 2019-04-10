Son Dakika Haberleri: Sahte Altın Sikkeyle Dolandırıcılık: 2'si Kadın 4 Kişi Gözaltına Alındı

Sahte Altın Sikkeyle Dolandırıcılık: 2'si Kadın 4 Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

ESENYURT'ta İran uyruklu 2 turizmciyi, sahte altın sikke satarak 20 bin dolar dolandıran 2'si kadın Suriye uyruklu 4 kişi şüpheli gözaltına alındı.

Sahte Altın Sikkeyle Dolandırıcılık: 2'si Kadın 4 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
ESENYURT'ta İran uyruklu 2 turizmciyi,  sahte altın sikke satarak 20 bin dolar dolandıran 2'si kadın  Suriye uyruklu 4 kişi şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin önce birkaç gerçek sikke göstererek mağdurları kandırdığı, ardından "acelemiz var" diyerek bütün altınlara bakmaya fırsat bulamayan mağdura sahte altınları sattıkları öğrenildi.

Pınar Mahallesi 1218 Sokak'ta meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; İran uyruklu turizmci Jamal B.'ye (40) ulaşan Suriyeli Tarek A.(28), "Suriye'den gerçek sikke getirdik" diyerek, satmak istediğini söyledi.  Şüpheliye İnanan Jamal B., onunla beraber evine gitti. Burada Jamal B.'ye birkaç gerçek altın sikke gösterildi. Bu altınları görerek 500 sikkenin gerçek olduğunu sanan Jamal B.,  şüphelilerin "Acelemiz var. hemen alıyorsan al" sözüne inanınca 20 bin dolar karşılığında  satın aldı. Ancak daha sonra kuyumcuya giden Jamal B. sikkelerin sahte olduğunu anladığında dolandırıldığını anladı.

POLİSİN KURDUĞU TUZAĞA DÜŞÜNCE YAKALANDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışırken İran Uyruklu Ali Rıza O.' da polise başvurarak bazı kişilerin kendisine altın sikke satmak istediğini söyledi. Bunun üzerine dedektifler Ali Rıza O.'ya teklifi kabul etmiş gibi yapmasını istedi. Ali Rıza O.'nun yanına gelen şüpheliler, ona sikkeleri göstermek için gittikleri evde polis tarafından suçüstü yakalandı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Baskında gözaltına alınan Suriye uyruklu Tarek A.(28), Sahar M.(34), Hlud G.(38) ve Ahmet K.(21) gözaltına alındı. Bu kişilerin satmaya çalıştığı 450 adet sahte sikke ve 2 adet bileziğe polis ekipleri tarafından el konuldu. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:33 Kaynak: DHA
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