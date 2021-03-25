Sahte altın takılar, kimi zaman gerçeğinden ayırt edilemiyor - Son Dakika

Sahte altın takılar, kimi zaman gerçeğinden ayırt edilemiyor

25.03.2021 20:51

Sahte altın takılar, kimi zaman gerçeğinden ayırt edilemiyor Her geçen gün farklı model üretilen altın takılar, kötü niyetli sahte takı üreticilerine fikir olabiliyor Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erman Enginyurt: "Düğünlerde takılan sahte altınları ayırt etme şansı yok"...

Sahte altın takılar, kimi zaman gerçeğinden ayırt edilemiyor

Her geçen gün farklı model üretilen altın takılar, kötü niyetli sahte takı üreticilerine fikir olabiliyor

Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erman Enginyurt:

"Düğünlerde takılan sahte altınları ayırt etme şansı yok"

"Hızlı satılan altınlar daha çok taklit ediliyor"

ORDU - Dünyanın en değerli madenlerinden birisi olan ve hem yatırım, hem de takı amacıyla kullanılan altın, son günlerde piyasada sıkça satılan sahteleri yüzünden kuyumcuları sıkıntıya sokabiliyor. Kuyumcular, altında artan çeşitliliğin, gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen sahte takı üreticilerinin adeta iştahını kabarttığını belirtiyor.

Türkiye'de takı denilince ilk akla ilk gelen altının fiyatı kadar tasarımı ve işlemeleri de önem arz ediyor. Ham halde bulunan altın zorlu bir çalışmanın ardından deneyimli ustaların elinde şekillenip bilezik, kolye, küpe ve yüzüğe dönüşürken, kuyumcu vitrinlerinden geçerek vatandaşlara ulaşıyor. Yaklaşık bin derecelik ocakta eritilen altınlar, daha sonra makineler ve el işçiliğinin birleşmesiyle ziynet eşyaları haline geliyor.

Ancak son zamanlarda oldukça artan altın görünümlü takılar, Türkiye genelinde olduğu gibi Ordu'da da kuyumcuların başını derde sokabiliyor. Profesyonelce üretilen ve kimi zaman altından ayırt edilmekte zorlanılan altın görünümlü takılar, fiyatından dolayı düğünlerde dahi tercih edilebilirken, bazı vatandaşlar bu takıları kuyumculara bozdurmaya getirince gerçeği öğreniyor. Kuyumcular, gerçek altının hamur gibi esnek olduğunu belirterek, sahtesinin ise büküldüğü esnada kırıldığını belirtiyor.

"İnsanlar bildikleri esnafları tercih etsinler"

Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erman Enginyurt, kimi zaman kendilerinin de sahte takıların kendilerine geldiğini ifade ederek, "Sektörün fırsatçılığı hiçbir zaman bitmez. Değerli metallerin her zaman bize satılmaya çalışılacak ki, oradan da fırsatçılar para kazanmaya çalışacak. Biz kontrol etmeden kesinlikle ürün satın almıyoruz. Kontrollü yapılınca da zaten endişe duymuyoruz. Bizim aldığımız altın takılar, eritilmeden geri dönüşüm yapılmadan yeniden piyasaya sürülmüyor. İnsanlar güvenerek alışveriş yapmak istiyorlarsa her zaman bilindik noktaları tercih etsinler" dedi.

"Düğünlerde takılan sahte altınları ayırt etme şansı yok"

"Bu sahte takıları düğünlerde insanların kesinlikle ayırt etme şansı yok" diyen Enginyurt, "Sadece insanların ne taktığı kamera ile çekilirse, biz de burada testler yapıp gerçek olup-olmadığını anlarız. Sahte bize de verilmeye çalışılıyor. Bunu görmek mümkün değil. Meslekte, kendinizi kontrol altına tutmak zorunda kalıyorsunuz, her zaman korumacı psikolojiden kurtulmamak gerekiyor. Her gelen müşteriye 'bize sahte mi satmaya çalışıyor?' diye bakmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Hızlı satılan altınlar taklit ediliyor"

Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Erman Enginyurt, piyasada hızlı satılan altın takıların daha çok taklit edildiğini ifade ederek, "Özellikle yeni görünümlü ürünlere daha çok dikkat etmek lazım. Eski görünümlü altınların pek fazla sahtesi olmaz. Onun üzerinde zaten yeni yaldızı kalmaz, eski bilezikler geldiğinde kimi zaman kontrol dahi etmiyoruz, onlarda yılların verdiği öz doku kalmış oluyor" ifadelerine yer verdi.

Sahte altın takılar, kimi zaman gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sahte altın takılar, kimi zaman gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sahte altın takılar, kimi zaman gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sahte altın takılar, kimi zaman gerçeğinden ayırt edilemiyor

Yatırım, Kuyumcu, Türkiye, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sahte altın takılar, kimi zaman gerçeğinden ayırt edilemiyor - Son Dakika Ekonomi


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