Sahte altın üretip kuyumcuları ve vatandaşı dolandıran çete çökertildi

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği sahte Altın üretip kuyumcu esnafı ve vatandaşı dolandıran çeteyi çökertti.

Ankara merkezli 9 ilde sahte sahte para ve altınla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyona Özel Harekat Polis timleri destek verdi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği tarafından yürütülen suç işlemek amaçlı örgüt kurmak,piyasaya sahte para sürmek ve dolandırıcılık suçlarından 4 ay boyunca teknik takibi yapılan çete çökertildi.

Çeteye ilişkin takip sadece fiziki olmakla kalmayıp, teknolojik araçlarla teknik izleme ve dinleme yapıldı. Çeteye sabah saatlerinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında toplamda 16 kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında bulunamayan 7 firari zanlı için yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda altın görünümlü Ziynet eşyası ve bunların yapımında kullanılan malzemeler ayrıca bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çetenin sahte altınlarla bir çok kuyumcuyu ve vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.