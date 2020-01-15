Son Dakika › 3. Sayfa › Sahte altın ve sikke ile dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 Suriyeli yakalandı - Son Dakika
Sahte altın ve sikke ile dolandırıcılık yapmaya çalışan 3 Suriyeli yakalandı
18 dakika önce
Niğde'de sahte altın ve sikkelerle dolandırıcılık yapmak isteyen 3 Suriyeli polis ekipleri tarafından yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
Niğde'de sahte altın ve sikkelerle dolandırıcılık yapmak isteyen 3 Suriyeli polis ekipleri tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine tarihi eser operasyonu yaptı. Yapılan operasyonda 1 adet eski kitap, 580 adet sikke ve 200 adet bilezik ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu Khalid Halil, Abdullah Alshamdein ve Soud Maar Ballati yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde kitap, sikke ve bileziklerin sahte olduğu belirlenirken, haklarında işlem yapılan zanlılardan Khalid Halil çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Son Dakika Iraklı iş adamını öldürenler suçlarını itiraf etti! 35 bin doları vermemek için öldürmüşler 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılanlar görenleri kahretti! Komşular derhal polise haber verdi 32 kişilik şebeke, kendilerini 'hakim, savcı' olarak tanıtıp 815 bin liralık vurgun yaptılar Edirne'de fuhuşa zorlanan 12 kadın kurtarıldı, 7 kişi gözaltına alındı