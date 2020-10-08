Sahte altın zincir verip; 5 Cumhuriyet, bir de yarım altın alan zanlı kamerada - Son Dakika

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, kuyumcuya sahte altın zincir vererek yerine 5 Cumhuriyet altını ve 1 yarım altın alan şüpheli kaçtı. Dolandırıcılık anları, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kadıköy Mahallesi'nde bulunan kuyumcuya gelen 1 kişi, 5 Cumhuriyet altını ve 1 yarım altın almak istediğini söyledi. Kuyumcu Volkan Yıldırım, altınların 16 bin 850 lira tuttuğunu söyledi. Bunun üzerine 22 ayar altın kolyeyi veren şüpheli, altınları alarak uzaklaştı. Altın kolyeyi atölyeye gönderdiğinde sahte olduğunu anladıklarını belirten Yıldırım, şikayetçi oldu. Zinciri almadan önce solüsyon ile kontrol ettiğini ancak sahte olduğunu anlamadığını söyleyen Yıldırım, "İş yerine 1,80-1,85 boylarında birisi geldi. 5 tane Cumhuriyet altını ile bir de yarım altın alacağını söyledi. Hesapladım, 16 bin 850 civarı tuttu. Ondan sonra zinciri çıkarttı. Zincirini hesapladım. Kontrol ettim, damgası dahi vardı. Solüsyonla kontrol ettiğimde yine gerçek çıkıyordu. Sonrasında tartma işlemini yaptım. Üstüne 450 lira daha verdim. Sonrasında iş yerinden çıktı. Zinciri atölyeye gönderdim. Orada yapılan kontrolde sahte çıktı. Sonrasında komşu esnafın güvenlik kameralarına baktığımızda, kaçarak uzaklaştığını gördük. Virüs nedeniyle yüzünde maske vardı. Gelen kişinin gözlüklerini de hiç çıkarmadığından dolayı yüz mimiklerini de göremediğim için hiç şüphelenmedim. Biz yandık başka esnaf yanmasın, dikkat etsinler" dedi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIİhbar üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, şüphelinin kuyumcuyu sahte altınla dolandırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi.- Balıkesir