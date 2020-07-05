Sahte altına karşı dikkatli olunmalı - Son Dakika

Sahte altına karşı dikkatli olunmalı

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen düğün sezonu 1 Temmuz itibarıyla yeniden başlamasıyla birlikte uzmanlar sahte altınlara karşı vatandaşları uyardı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen düğün sezonu 1 Temmuz itibarıyla yeniden başlamasıyla birlikte uzmanlar sahte altınlara karşı vatandaşları uyardı.

Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
İttifak Holding Konyaspor, 90+5'te bulduğu golle Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti
Feghouli'nin Trabzonspor maçında kırmızı kart görmesi, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti

Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında ertelenen düğünler 1 Temmuz itibarıyla yeniden başladı. Uzmanlar düğün öncesinde altın alacakları ise sahte altına karşı uyardı. Sarraf Nurullah Uzer, düğün öncesinde altın alacakların kesinlikle güvendikleri yerlerden altın almalarını tavsiye ediyoruz dedi. Uzer, "1 Temmuz itibarıyla düğün sezonları açıldı. Hükümetin ön gördüğü şekilde artık düğünler yapılacak. Bizim altın alacak vatandaşlara tavsiyemiz her zaman bildikleri, güvendikleri yerlerden altın almalarıdır. Çünkü biliyorsunuz yeniden gündeme gelen sahte altın konusu darphane ve savcılıkların işbirliği ile bir çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Artık bijuteri mağazalarında satılan çeyrek gibi görünüp çeyrek olmayan sahte altınlara darphane bir işlem başlatacak. Zaten bunun alım ve satımı bundan öncede yasaktı. Ama biraz gevşeklik gösteriliyordu. Bundan sonra daha sıkı denetlenecek. Altın alacak vatandaşlarımızı bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını tavsiye ederiz" dedi.

"İNTERNETTEN ALTIN ALANLAR DİKKATLİ OLMALI"

Son zamanlarda altınların internet üzerinden de satışı yapıldığına dikkat çeken Nurullah Uzer, internetten de tabi ki altın alınabilir ama gerçekten güvenilir yerlerden alınmalıdır dedi. Uzer, "Şimdi bundan önceki senelerde bu daha yoğundu. Ancak darphanenin girişimi ile bir miktarda olsa kontrol altına alındı. İnternetten altın alınır mı evet alınabilir. Ama gerçekten çok güvendikleri bildikleri firmalar olmaları lazım. Ulusal firma olmaları lazım. Yerel firmalarda da güvenilir firmalar vardır ancak internetten altın alımı şu ortamda biraz daha riskli gözüküyor. Çünkü altının sert yükselişle beraber bunu fırsata çevirmek isteyen maalesef bazı şahsiyetler düşük ayarlı altın, sahte altın yada ayarı düşük altını piyasaya sürüyorlar. Bu konuda vatandaşlarımız altınları güvendikleri yerlerden, muhataplarının olduğu yerden altını almalarını tavsiye ederiz" diye konuştu.

"ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK"

Uzer, çeyrek altını 630 ila 640 lira arasında seyrettiğini ifade ederken altındaki yükselişin yıl sonuna kadar devam edeceğini beklediklerini söyledi. Uzer, "Şuanda çeyrek altın 630 ila 640 lira civarında seyrediyor. Altın geçtiğimiz hafta yine bir miktar yükseliş yaşadı. Bundan önce gördüğü 393, 394 seviyelerini tekrar test etti. Biz buradan bir miktar geri çekilme yaşayabilir diye düşünüyoruz ama altının önünü bu yıl sonuna kadar açık gözüküyor. En güvenli liman yine altın olarak gözüküyor. Önümüzdeki günlerde de altında parça parça da olsa yükselişler bekliyoruz. Ama mutlaka bir alım fırsatı verecektir. Vatandaşlarımızın çokta paniğe kapılıp hızlı hareket etmelerini tavsiye etmiyoruz. İzlesinler, görsünler. İlk düşüşlerde de bunu fırsata çevirip yatırımlarını altına yapsınlar" şeklinde konuştu.

"DÖVİZ YERİNE ALTINA YATIRIM YAPILIYOR"

Nurullah Uzer son dönemlerde vatandaşların döviz yerine altına yatırım yaptıklarını ifade ederken altın vatandaşlar için güvenli liman olmayı sürdürüyor dedi. Uzer, "Son dönemde vatandaşlar dövizden ziyade altına yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü döviz fiyatları son 2 ayda stabil seyrediyor. Çok az düşüşler ve yükselişlerle bir yerlere oturduğu gözüküyor. Ama altının son 3 ay son 4 ayda ki durumuna bakarsak özellikle Mart ayından beri altın yüzde 30 yükseldi. O yüzden vatandaşlarımızda bunu görüyor ve yatırımlarını altından yana tercih ediyorlar" diye konuştu.

(Coşkun Sağlamdin/İHA)

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 17:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sahte altına karşı dikkatli olunmalı - Son Dakika

Son Dakika

16:42 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı 15:15 4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş 15:12 Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım 14:58 Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı 14:52 Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı 14:43 Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı 14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 14:06 17 ülkeden Türkiye'de yatırım kararı! Toplam 52 proje hayata geçecek 13:47 Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:43 İstanbul'a usulsüz taşınan yüzlerce kilogram tulum peynirine el konuldu 09:41 Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü 09:34 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Türkiye'de koronavirüs hastalarının yüzde 88'i iyileşti
23:11
Son dakika: TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı
21:48
Bakan Koca, sosyal mesafeli halay fotoğrafını "Çankırı'dan örnek geldi" notuyla paylaştı
21:32
Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi! O anlar kameralara böyle yansıdı
21:30
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
20:10
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
20:01
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
19:40
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
19:09
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
18:35
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
17:44
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 23:28:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte altına karşı dikkatli olunmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]