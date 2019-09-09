Son Dakika Haberleri: Sahte altınla dolandırıcılık iddiası
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Sahte altınla dolandırıcılık iddiası

28 dakika önce

Mersin'de kuyumcuları sahte altın kolyeyle dolandırdıkları öne sürülen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.

Mersin'de kuyumcuları sahte altın kolyeyle dolandırdıkları öne sürülen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.

Kuyumcu M.B.K, iş yerine gelen M.Z.D'den altın kolye satın aldı. Kısa süre sonra kolyenin sahte olduğunun anlaşılması üzerine M.Z.D'nin gittiği güzergahta araştırma yapan kuyumcu, şüpheli M.Z.D'yi yakaladı ve durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülerek sorgulanan zanlı, olayı kardeşi B.N.D. ve arkadaşı E.Y. ile yaptığını söyledi.

Diğer şüphelilerin Mersin- Adana oto yolunda olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla B.N.D. ve E.Y'yi yakaladı.

B.N.D. emniyetteki ifadesinde Mersin'de iki, farklı illerdeki birçok kuyumcuya da sahte altın kolye sattıklarını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si kadın 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, olaya karıştığı ve firari olduğu belirlenen M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, şüpheli M.Z.D'nin kuyumcuya sahte altın kolye satma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Bu arada şüphelilerin üzerinden çıkan 2 bin 910 liraya el konulduğu öğrenildi.

Sahte altınla dolandırıcılık iddiası

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:30 Kaynak: AA
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