Sahte altınla kuyumcu dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Pendik'te bir kuyumcuyu sahte altınla dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Mayıs'ta Pendik'teki bir kuyumcunun sahte bilezik karşılığında 10 bin 350 lira, 2 adet ziynet eşyası ve 1 çift küpe ile dolandırılması olayına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Polis, 3 Haziran'da şüpheli E.Ş'yi Tuzla'da yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, 2020'de Kadıköy'deki bir kuyumcunun da benzer yöntemle 25 bin lira dolandırılması olayının faili olduğu belirlendi.

Ayrıca şüphelinin dolandırıcılık suçundan hakkında aranmasının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.