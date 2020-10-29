Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 'Altın Faresi' kamerada - Son Dakika

Sahte altınla kuyumcuları dolandıran 'Altın Faresi' kamerada

Kuyumcuları dolandıran şahıs kuyumcular tarafından 'Altın Faresi' lakabı takıldı

Kapanış saatlerine denk kuyumcuları aceleye getirip dolandıran Altın Faresi lakaplı şahıs mahkemede serbest bırakıldı.

İSTANBUL - İstanbul'da kapanış saatlerinde kuyumculara giderek, onları aceleye getirip dolandıran 'Altın Faresi' lakaplı şüpheli bu kez Sarıyer'de bir kuyumcuyu dolandırdı. Edremit'te yakalanıp serbest bırakılan şüphelinin kuyumculara güven sağlayarak dolandırdığı o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da kuyumcuların kapanış saatine denk getirerek, onları acele ettirip hata yaptıran şüpheli bu kez Sarıyer'de bir Caner Obruk isimli şahsa ait kuyumcu dükkanını gözüne kestirdi. Kuyumcu dükkanından zincir bozdurma bahanesiyle gelen şüpheli, kuyumcudan altını aldıktan sonra işyerinden ayrıldı. İşyeri çalışanları altının sahte olduğunu anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.

Edremit'te serbest bırakıldı, Ankara'da başka bir yeri dolandırdı

İstanbul'dan ayrılan şüpheli daha sonra Balıkesir Edremit'te bulunan bir kuyumcuyu da aynı yöntemler dolandırarak tekrar İstanbul'a geldi. Burada Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Balıkesir'de adliyeye çıkartılan şüpheli serbest bırakıldı. Serbest Bırakıldıktan 15 gün sonra Ankara'ya geçen şüpheli burada da yine Caner Obruk'a ait kuyumcu dükkanını dolandırdı.

"Serbest kaldıktan 10 gün sonra Ankara'daki şubemizi dolandırdı"

Olay anını anlatan Dükkan Sahibi Caner Obruk; "Bu şahıs ayın 23 ünde bize geliyor sahte altınla dolandırıyor bizi gidip şikayette bulunduktan sonra aradan 15 gün geçiyor ve Balıkesir'de de aynı işlemi yapıyor. 22 ayar zincir veriyor üzerinde patenti her şeyi yazıyor biz farkına varamadık. Zinciri verdi. Biz 22 ayar olarak hesapladık parasını verdik ama sahteymiş, sonradan farkına vardık. Aradan 15 gün geçtikten sonra Edremit'te de aynı şekilde yapıyor. Jandarma tarafından İstanbul'da yakalanıyor. Balıkesir'de mahkemeye çıkartıldıktan sonra bu şahıs serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldıktan 15 gün sonra yine aynı şahıs yine dolandırıyor bizi. 15 bin TL benim 18 bin TL'de Ankara'daki şubemizin zararı var. Sahte altın veriyor, daha önce yakalanıp serbest bırakılan bu adam şu anda Türkiye'nin her yerinde dolanıyor. Serbest kaldıktan 10 gün sonra Ankara'daki şubemizi dolandırdı. Bu şahsın yakalanmasını istiyoruz. Kimsenin canın yanmasını istemiyoruz. Mihenk taşına da sürdük çok güzel kaplama yapmışlar patenti her şeyi yazıyordu zaten zincirin üzerinde. O yüzden anlayamadık. Önce gerçek altınları verdi bizden 24 ayar gram altın aldı. Daha sonra bu zinciri çıkarttı, bunu da bozdurmak istiyorum dedi. Biz zinciri kesmedik, çünkü baldızımın altını ben yarın gelip alacağım sizden dedi. O yüzden biz de sadece kontrollerini yapıp aldık. Bir şeyden şüphelenmediğimiz için aldık ve adama parasını teslim ettik. Ertesi gün gelmedi, şüphelendikten sonra kontrol ettiğimizde sahte olduğunu anladık. Çok güzel konuşuyor, içten konuşuyor ikna kabiliyeti çok yüksek. Bakırköy'de güvenlik sistemleri işi yaptığını söyledi" dedi.

Esnaf şahsa 'Altın Faresi' lakabını taktı

15 gün içerisinde İstanbul, Balıkesir ve Ankara'da ilk önce kuyumcuların güveninin sağlayıp daha sonra sahte altını bozduran şüpheli, esnafı canından bezdirdi. Kuyumcular, şahsa 'Altın Faresi' lakabını taktı. İşyerlerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.