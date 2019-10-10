Son Dakika Haberleri: Sahte altınla kuyumcuları dolandıran çete çökertildi
Son Dakika 3. Sayfa Sahte altınla kuyumcuları dolandıran çete çökertildi

Sahte altınla kuyumcuları dolandıran çete çökertildi

1 saat önce

Sahte altın üretip kuyumcu esnafı ve vatandaşları dolandıran çete, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi.

Sahte altınla kuyumcuları dolandıran çete çökertildi, System.String[]

Sahte altın üretip kuyumcu esnafı ve vatandaşları dolandıran çete, Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Büro Amirliği ekipleri, suç işlemek amaçlı örgüt kurup piyasaya sahte para sürerek, dolandırıcılık yapan çeteyi 4 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde Ankara merkezli 9 ilde Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi. Sahte altın üretip kuyumcu esnafı ve vatandaşları dolandıran çete üyesi 16 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda sahte altından ziynet eşyası ve bunların yapımında kullanılan malzemeler, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Çetenin sahte altınlarla birçok kuyumcuyu ve vatandaşı dolandırdığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 7 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP'li Temelli ve Buldan'a operasyon hakkındaki açıklamalarından dolayı soruşturma başlatıldı
Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok Bakanlıktan "Barış Pınarı"na iş makinesi desteği MSB, "Sadece teröristler hedef alınıyor" diyerek bombalama anının görüntüsünü paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:51:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte altınla kuyumcuları dolandıran çete çökertildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]