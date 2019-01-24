Son Dakika Haberleri: Sahte Altınla Kuyumcuyu Dolandırmaya Çalıştı

Sahte Altınla Kuyumcuyu Dolandırmaya Çalıştı

1 saat önce

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçek altınları gösterip sahtesiyle kuyumcuyu dolandırmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Sahte Altınla Kuyumcuyu Dolandırmaya Çalıştı, System.String[]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçek altınları gösterip sahtesiyle kuyumcuyu dolandırmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, altın bozdurma bahanesiyle müşteri gibi girdiği kuyumcuda gerçek altınları gösterip el çabukluğuyla sahte altınları bozdurmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan M.C.K'nin (41) yapılan üst aramasında, 10 çeyrek altın ve sahte olduğu değerlendirilen altınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Adapazarı, Sakarya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti

Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor Anayasa Mahkemesi Başkanlığı Seçiminde, İlk Turda 3 Aday da Yeterli Oyu Alamadığı İçin İkinci Tura Geçildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 13:05:59. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte Altınla Kuyumcuyu Dolandırmaya Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]