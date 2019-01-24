Sahte Altınla Kuyumcuyu Dolandırmaya Çalıştı
1 saat önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gerçek altınları gösterip sahtesiyle kuyumcuyu dolandırmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde gerçek altınları gösterip sahtesiyle kuyumcuyu dolandırmaya çalıştığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, altın bozdurma bahanesiyle müşteri gibi girdiği kuyumcuda gerçek altınları gösterip el çabukluğuyla sahte altınları bozdurmaya çalışan şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan M.C.K'nin (41) yapılan üst aramasında, 10 çeyrek altın ve sahte olduğu değerlendirilen altınlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.C.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:10 Kaynak: AA
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