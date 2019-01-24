Sahte Altınları Bozduran Dolandırıcı Tutuklandı
1 saat önce
Sahte altınları bozduran dolandırıcı tutuklandıSAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde altın bozdurma bahanesiyle müşteri gibi kuyumcuya giren ve önce gerçek altınları gösterip daha sonrasında el çabukluğu ile yanında bulunan sahte altınları bozdurarak dolandırıcılık yapan şahıs...
Sahte altınları bozduran dolandırıcı tutuklandı
SAKARYA - Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde altın bozdurma bahanesiyle müşteri gibi kuyumcuya giren ve önce gerçek altınları gösterip daha sonrasında el çabukluğu ile yanında bulunan sahte altınları bozdurarak dolandırıcılık yapan şahıs yakalanarak tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde müşteri gibi kuyumcuya giren şahsın altın bozdurma bahanesiyle önce gerçek altınları gösterip daha sonrasında el çabukluğu ile yanında bulunan sahte altınları bozdurmasıyla gerçekleşen dolandırıcılık olayıyla alakalı çalışma başlatıldı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yaşanan dolandırıcılık olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında; hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından kayıtları bulunan M.C.K. isimli şahıs yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 10 adet çeyrek altın, sahte 7 adet ata lira, sahte 1 adet beşi bir arada ele geçirildi.
Konuyla alakalı yakalanan M.C.K. Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:38 Kaynak: İHA
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