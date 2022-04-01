SAHTE ALTINLARI KUYUMCUYA SATMAK İSTERKEN YAKALANDI - Son Dakika

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KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışan M.F.Ü., iş yeri sahibinin dikkati sayesinde yakalandı. M.F.Ü. ve araçta bekleyen H.B., polis ekiplerince gözaltına alınırken, 25 sahte Ata altın ile 27 bin 900 lira ele geçirildi.

Gediz ilçesinde kuyumcu dükkanına giren M.F.Ü., İstanbul'dan otomobil almak için geldiğini ve elindeki altınları bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcu, M.F.Ü.'nün hareketlerinden şüphelenince altınları incelenmesi için atölyeye gönderdi. Atölyede yapılan incelemede altınların sahte olduğunu anlayan kuyumcu, şüpheliye fark ettirmeden polise haber verdi. Kuyumcu, şüpheliyi bir süre iş yerinde oyalarken, ihbarla harekete geçen Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerine baskın yaptı. M.F.Ü. ve onu dışarıda araçla bekleyen H.B., suçüstü yakalandı. Araçta ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda, 25 sahte Ata altın ve 27 bin 900 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ifadeleri için Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.