Son Dakika Haberleri: Sahte altınları satmak isterken yakalandı
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Sahte altınları satmak isterken yakalandı

8 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, vatandaşa sahte altın satarak dolandırmak istediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sahte altınları satmak isterken yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, vatandaşa sahte altın satarak dolandırmak istediği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, A.G isimli kişinin, Darıca ilçesindeki E.Ş'yi telefonla arayarak, İzmir'in bir köyünde temel kazısı sırasında bulduğu altınları uygun fiyata satmak istediğini söylemesi üzerine E.Ş. durumu polise bildirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, şüpheli ile vatandaş arasında buluşma ayarladı. E.Ş ile A.G, 100 altın karşılığında 250 bin liraya anlaştı.
İzmir'den, Darıca ilçesindeki buluşma yerine gelen A.G, sahte altınları satmak isterken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bulunan 100 sahte altına el konuldu.
Sahte altın satma vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli A.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:51 Kaynak: AA
İzmir, Kocaeli, Darıca, Güncel
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