Sahte altınlarla alışveriş yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Sahte altınlarla alışveriş yapan şahıslar yakalandı

23.07.2022 09:01
Sahte altınlarla alışveriş yapan şahıslar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, sahte altınlarla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, sahte altınlarla alışveriş yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde farklı tarihlerde, 3 ayrı spot mağazadan sahte altınlar ile alışveriş yapıldığı ve bu sahte altınlar karşılığında ise televizyon, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi malzemeler alındığının anlaşılması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliğince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda sahte dolarlarla alışveriş yaptığı belirlenen M.Ç. ve S.G., yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

alışveriş, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte altınlarla alışveriş yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte altınlarla alışveriş yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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