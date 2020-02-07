Sahte altınlarla milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte altınlarla milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

Sahte altınlarla milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcı yakalandı

6 saat önce

Vatandaşların dini duygularını kullanıp büyü ile boş bidonları altınlarla dolduracağını vaat eden ve kendisine inanan insanların paralarını alıp kaçtığı iddia edilen İ.Ç., Mardin'de yakalandı.

Sahte altınlarla milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcı yakalandı, System.String[]

Vatandaşların dini duygularını kullanıp büyü ile boş bidonları altınlarla dolduracağını vaat eden ve kendisine inanan insanların paralarını alıp kaçtığı iddia edilen İ.Ç., Mardin'de yakalandı.

Müge Anlı'ya konuk olan 25 yaşındaki A.Y.'nin internette tanıştığı İ.Ç. ile evlilik hikayesinin ardından başlayan olay akıllara durgunluk verdi. İ.Ç.'nin bidonlar dolusu sahte altınları dua okuyarak ve namaz kılarak gerçeğe dönüştürdüğünü hikayesiyle dolandırıcılık yaptığı ekranda işlendi. Olay tüm Türkiye'yi şaşkınlık içinde bırakmıştı.

Milyonlarca lira dolandırıcılık vurgunu yaptığı öne sürülen İ.Ç.'yi Müge Anlı'da gören onlarca mağdur, bulundukları ilin başsavcılığına giderek şikayetçi olmuştu.

Canlı yayında Müge Anlı'nın ekranlara getirdiği milyarlarca liralık dolandırıcılık vurgununu ihbar kabul eden emniyet yetkilileri düğmeye bastı. Anlı'nın Perşembe günkü yayınından sonra Mardin Emniyet Müdürlüğü, İ.Ç.'yi yaşadığı yerde yakaladı. Ortağı olduğu söylenen Suriye uyruklu A.A.A.'nın ise Şanlıurfa Emniyeti tarafından gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Müge Anlı, bugünkü yayınında yaptığı açıklamada, İ.Ç.'nin adliyeye sevk edilmesi beklediğini duyurdu.

(İHA)

Müge Anlı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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Sahte altınlarla milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcı yakalandı
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