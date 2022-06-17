İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerini kopyalayarak çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı yönünde bilgi aldı. Kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırladıkları ve bu siteler üzerinden araç kiralama ücreti alarak dolandırıcılık olayına karıştıkları ve 240 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Adresleri belirlenen 9 şüpheli, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Sahte araç kiralama siteleriyle dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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