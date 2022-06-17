Sahte araç kiralama siteleriyle dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Sahte araç kiralama siteleriyle dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı

17.06.2022 20:39

İzmir'de, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak 240 kişiyi dolandıran 9 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.

İzmir'de, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak 240 kişiyi dolandıran 9 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerini kopyalayarak çok sayıda vatandaşın dolandırıldığı yönünde bilgi aldı. Kurumsal araç kiralama firmalarına ait internet sitelerinin benzerlerini hazırladıkları ve bu siteler üzerinden araç kiralama ücreti alarak dolandırıcılık olayına karıştıkları ve 240 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Adresleri belirlenen 9 şüpheli, eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Akın Küçükkurt - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte araç kiralama siteleriyle dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte araç kiralama siteleriyle dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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