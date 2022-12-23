Kurdukları sahte araç muayene sitesiyle kendilerine ulaşan vatandaşları 20 milyon lira dolandırdılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kurdukları sahte araç muayene sitesiyle kendilerine ulaşan vatandaşları 20 milyon lira dolandırdılar

23.12.2022 16:11

Kurdukları sahte internet sitesi ve çağrı merkezi aracılığıyla kendilerine ulaşan vatandaşları "Araç muayene randevu bedeli" adı altında 20 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 20 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, araç muayene şirketinin web sitesini taklit eden bir grubun randevu hizmeti adı altında ücret talep ederek çok sayıda kişiyi mağdur ettiğini tespit etti.
Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, özel bir ekip kuruldu.

İKİ AY TALİP YAPILDI

İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde eden ekipler, harekete geçti. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı verilen şirket yetkilisi Nazlı A. ve Ferhat Y'nin aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası, 40 bin lira, 4 bin avro, 3 bin dolar ve çok sayıda fatura ele geçirildi.

ÇAĞRI MERKEZİ VE İNTERNET SİTESİ KURMUŞLAR

Kurulan internet sitesinin ön sırada görünebilmesi ve dikkat çekmesi için ilan alınarak görünürlüğünün artırıldığı belirlendi. Şüphelilerin kurumsal firma izlenimi vermek için çağrı merkezi oluşturdukları ve arayan kişilerin "Araç muayene randevu bedeli" adı altında 20 milyon lirasını aldıkları öne sürüldü.

VATANDAŞLAR MUAYENE İSTASYONUNA GİDİNCE GERÇEĞİ ANLADILAR

Ayrıca suç örgütü üyelerinin polis takibini engellemek için çok sayıda kişiye ait IBAN ve telefonu kullandıkları belirlendi. Vatandaşların, araçlarını muayene istasyonlarına götürdüklerinde dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi. Öte yandan, operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin, operasyon için emniyetten çıkışı, belirlenen adreslerde arama yapılması ve şüphelilerin yakalanması yer alıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Kış lastiği kuralına uymayan 172 sürücüye ceza Kış lastiği kuralına uymayan 172 sürücüye ceza Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 40 gözaltı (2) Adana merkezli silahlı suç örgütü operasyonunda 40 gözaltı (2)

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurdukları sahte araç muayene sitesiyle kendilerine ulaşan vatandaşları 20 milyon lira dolandırdılar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:08 Fransızlar hamleyi yaptı! Dünya Kupası'ndaki tarihi final tekrar mı edilecek?
15:42 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapan yolcu uçağının tekeri patladı! 148 yolcu ile 6 kişilik uçuş ekibi tahliye edildi
15:41 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de gerçekleşen kutlamalarda herkesin içinde göğüslerini açan yaşlı kadın, ağızları açık bıraktı
15:29 Samsun'da boş arazideki ahşap kutudan erkek cesedi çıktı: 1 kişi gözaltında
15:26 TSK'ya yönelik iftiraları nedeniyle tutuklanan Şebnem Korur Fincancı'nın duruşması ertelendi
15:21 Türkiye'nin esrarengiz köyünde tek başına yaşayan kadın konuştu: Gidin buradan gece geliyorlar
15:05 Klopp, Sacha Boey'i gözüne kestirdi! Liverpool, Galatasaray'ın genç yıldızı için kesenin ağzını açtı
14:58 Kanserli yengesinin 300 bin liralık tedavi parasını yiyen Ezel Bayraktar, borcunu ödemek için ayakkabı mağazasında işe girdi
14:49 Usta sanatçı Pakize Suda toprağa verildi
14:12 Milli Eğitim Bakanı Özer: Türkiye'de okul öncesi eğitimdeki tüm okullarda ücretsiz olarak yemek vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 16:21:33. #1.13#
SON DAKİKA: Kurdukları sahte araç muayene sitesiyle kendilerine ulaşan vatandaşları 20 milyon lira dolandırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement