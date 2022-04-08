Sahte askeri kimlikle dolandırıcılık sanıklarına 10 yıla kadar hapis istendi - Son Dakika

İzmir'de kendilerini "tuğgeneral rütbeli MİT görevlisi" ve "koruma askeri" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla yakalanan 2 sanık hakkında 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İzmir'de 15 Ocak 2022'de düzenlenen operasyonla yakalanan T.G. ve M.Z. hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık", "Kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" gibi suçlardan 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen müşteki A.D, kendisini "MİT'te görevli tuğgeneral T.D." olarak tanıtan kişiyle tanıştığını, bu kişinin zaman zaman çakarlı makam arabası ve yanında korumalarıyla geldiğini, askeri kimlik gösterdiğini ve kendisiyle samimiyet kurduğunu savundu.

Sanığın, kızını MİT'e alma teklifinde bulunduğunu, bunun için kendisine evrak verdiklerini iddia eden A.D, şunları kaydetti:

"Başka bir gün T.D. yine iş yerime geldi. Bana 'araban ne model' diye sordu. '2000 model eski arabam var.' dedim. Bana 'Modelini yükselt, belediyenin araçlarını alıyoruz, elimizde çok araç var, yalnız kapora olarak 20 bin lira yatırman lazım' dedi. Korumasına 13 bin 200 lira verdim. Şüpheli beni oyaladı. Haberlerde şüphelileri görünce dolandırıldığımı anladım."

Sanıklar birbirini suçladı

Kendisini koruma askeri olarak tanıttığı öne sürülen sanık M.Z. ise iddianamedeki ifadesinde T.G'nin asker ya da MİT mensubu izlenimi vermek için kendisine kamuflajlı asker kıyafeti vererek bunları giymesini istediğini iddia etti.

M.Z, "Kiraladığımız araca çakar taktık ve 1 ay kullandık. T.G'nin silahı vardı. MİT'e ve devlet kurumlarına eleman sokacağına ya da devletin envanterindeki FETÖ'den ele geçirilen araçların KDV ve ÖTV'siz ucuza mal edeceğini söyleyerek birçok kişiyi dolandırdı. " ifadelerini kullandı.

Sanık T.G. ise hakkındaki suçlamaları reddederek müştekiye asker olduğunu, ucuza araç alabileceğini ve kızına işe girmesi konusunda yardımcı olabileceğini söylediğini, parayı ise diğer sanık M.Z'nin aldığını iddia etti.

Cumhuriyet savcısının değerlendirmesinde, sanıkların sahte askeri kimlik kartlarını müştekiye göstererek MİT görevlisi olduklarına dair güven oluşturdukları belirtilerek FETÖ'den alınan araçları ucuz şekilde verecekleri ve müştekinin kızını MİT'e sokacakları bahanesiyle 13 bin 200 lira para aldıklarının görüldüğüne dikkat çekildi.

"Ceket için ölçü yazıyorum"

Öte yandan iddianamede sanığın müşteki ile yaptığı yazışmalarda kendisini MİT mensubu olarak göstermek için çeşitli operasyonlara ilişkin basında yer alan haberleri gönderdiği, "operasyonlar uzun sürüyor, yorgunum, gizli görevdeyim, telsiz dinliyorum, telefonları açamıyorum" gibi ifadeler paylaştığı da yer aldı.

T.G'nin ayrıca MİT'e almayı vadettiği müştekinin kızına da bordo bereli subay fotoğrafları göndererek, "İçin rahat olsun, sen de attığım fotolardaki gibi olacaksın, seni de alacağım MİT'e, ceket için ölçü yazıyorum" mesajları da iddianamede yer buldu.

Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve çevre illerde kendisini tuğgeneral ve MİT mensubu, yanındaki kişileri de koruması olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen T.G'nin, Çiğli ilçesinde bir grupla kafeteryada buluşacağı bilgisi üzerine çalışma başlatmış 15 Ocak 2022'de düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalanmıştı.