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Sahte askerleri jandarma yakaladı - Son Dakika

Sahte askerleri jandarma yakaladı

01.02.2022 17:08
Sahte askerleri jandarma yakaladı

Kırşehir'de kendilerini askeri personel olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kırşehir'de kendilerini askeri personel olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de ikamet eden R.S.'yi arayan ve kendisini askeri personel olarak tanıtan dolandırıcılar; R.S 'nin suça karıştığını, evinde bulunan altınları teslim ederek karşılaştırma yapacaklarını söyledi. Vatandaşın ihbar üzerine harekete geçen Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timi ekipleri, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. V.C., F.Ş. ve T.Ö.'nün Adana'da olduğunu belirleyen ekipler operasyon düzenlendi. Şüpheli 3 kişi düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alınırken, suçtan elde ettikleri 54 bin 225 TL ve bin 500 Euro da ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRŞEHİR

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Münir Karaloğlu, Kırşehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte askerleri jandarma yakaladı - Son Dakika


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