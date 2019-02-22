Son Dakika Haberleri: Sahte Avukat Yakalandı

Sahte Avukat Yakalandı

1 saat önce

Gaziantep'te kendisine avukat süsü vererek ofis açan ve müvekkillerinden para alan şahıs operasyonla yakalandı.

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Gaziantep'te kendisine avukat süsü vererek ofis açan ve müvekkillerinden para alan şahıs operasyonla yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlileri Gaziantep'te sahte avukatlık yapan şahsı tespit etti.

Şehitkamil İlçesine bağlı İncilipınar mahallesinde bulunan bir İş merkezinde Avukatlık Bürosu açan Y.E.Ç isimli şahsın avukat olmadığı anlaşılınca operasyon düzenlendi.

Kendisine avukat süsü vererek ofisine gelen sözde müvekkillerden avukatlık masrafları adı altında para aldığı tespit edilen şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca gözaltına alınan sahte avukatın evine de operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, çok sayıda sahte avukat kimliği, şüpheli şahsın avukat olduğuna dair sahte belgeler, avukat cübbesi ve birçok suç unsuru ele geçirildi.

Hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edilen sahte avukat tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 10:20 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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