Sahte avukatlardan 'icra takibi' yalanıyla 500 bin liralık vurgun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte avukatlardan 'icra takibi' yalanıyla 500 bin liralık vurgun - Son Dakika

Sahte avukatlardan 'icra takibi' yalanıyla 500 bin liralık vurgun

7 saat önce

Kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp telefonla ulaştıkları kişilerden 'icra takibi' yalanıyla 500 bin lira vurgun yapan çete çökertildi.

Sahte avukatlardan 'icra takibi' yalanıyla 500 bin liralık vurgun, System.String[]

Kendilerini 'avukat' olarak tanıtıp telefonla ulaştıkları kişilerden 'icra takibi' yalanıyla 500 bin lira vurgun yapan çete çökertildi. 12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, şebekenin otuzun üzerinde kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; polisi harekete geçiren olay, 30'un üzerindeki mağdur kişilerin suç duyurusu üzerine ortaya çıktı. Mağdurların ifadesinden yola çıkan İstanbul Emniyetine bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kendilerini 'avukat' gibi tanıtıp telefonla ulaştıkları kişilere 'hukuk bürosundan aradıklarını söyleyip, "Türkasistkart üyeliğiniz sebebiyle birikmiş borcunuz bulunuyor, haciz işlemi başlatılacak" şeklinde korku salarak, bu yöntemle kendilerinin gönderdikleri hesap numaralarına para havale ettiren dolandırıcılık şebekesini tespit etti.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu suç şebekesine mensup şüphelileri teknik takibe alarak altı ay boyunca adım adım izleyen polis, 4 Şubat'ta İstanbul, Bursa ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda dolandırıcılık şebekesine mensup 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, cep telefonları, SİM kartlar, harici diskler, hafıza kartları, tablet bilgisayarlar, çok sayıda çeşitli banklara ait kredi kartları ve bin 570 TL nakit para ele geçirildi.

Şebekenin bugüne kadar 500 bin liranın üzerinde bir vurgun yaptığı tespit edilirken, zararın boyutunun artabileceği belirtildi.

Gözaltındaki şebeke üyelerinin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildikleri kaydedildi. Şebeke üyesi 12 zanlıdan 5'i tutuklandı. Geri kalan 7 şüphelinin ise 'adli kontrol' hükümleri uyarınca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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