Son Dakika Haberleri: Sahte Avusturalya Dolarları ile Yakalanan 3 Kişiden 1'i Tutuklandı

Sahte Avusturalya Dolarları ile Yakalanan 3 Kişiden 1'i Tutuklandı

1 saat önce

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir miktar tarihi eser, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile piyasaya sürmeye çalıştıkları 50'lik banknotlar halinde 886 adet sahte Avusturalya doları ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Sahte Avusturalya Dolarları ile Yakalanan 3 Kişiden 1'i Tutuklandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, bir miktar tarihi eser, ruhsatsız tabanca ve tüfek ile piyasaya sürmeye çalıştıkları 50'lik banknotlar halinde 886 adet sahte Avusturalya doları ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Buldan ilçesinde piyasaya sahte Avusturalya doları sürmek isteyen şüpheliler olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, şüphelilerin evlerine, geçen 16 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 50'lik banknotlar halinde 886 adet Avusturalya doları, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, Roma Dönemi'ne ait 2 bronz sikke ve taştan yapılmış 60 adet çeşitli süs eşyası, 4  metal dedektörü ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız Bakan Pakdemirli: Mart Ayında Ödemelere Devam Edeceğiz

Bakan Soylu: Türkiye'de 3 Milyon 644 Bin Suriyeli Var Ödenek Yetersizliği Nedeniyle Kumanya İhalesini İptal Eden Sancaktepe Belediyesi, Süslemeye 2,5 Milyon Lira Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 15:56:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte Avusturalya Dolarları ile Yakalanan 3 Kişiden 1'i Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]