Sahte bağış makbuzuyla dolandırıcılık iddiası

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, sahte bağış makbuzlarıyla vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.İlçe merkezindeki bazı iş yerleri ve evlerden "görme engellilere destek" adı altında vatandaşlardan para talep eden 3 kişiden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında Gülen Gözler Engelliler Derneği adına düzenlenmiş sahte bağış makbuzları ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.