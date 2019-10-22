Son Dakika Haberleri: Sahte bağış makbuzuyla dolandırıcılık iddiası
Son Dakika Güncel Sahte bağış makbuzuyla dolandırıcılık iddiası

Sahte bağış makbuzuyla dolandırıcılık iddiası

35 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, sahte bağış makbuzlarıyla vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Sahte bağış makbuzuyla dolandırıcılık iddiası, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, sahte bağış makbuzlarıyla vatandaşlardan para toplayarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.İlçe merkezindeki bazı iş yerleri ve evlerden "görme engellilere destek" adı altında vatandaşlardan para talep eden 3 kişiden şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üst aramasında Gülen Gözler Engelliler Derneği adına düzenlenmiş sahte bağış makbuzları ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 07:02 Kaynak: AA
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