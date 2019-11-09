Sahte balcılar yakalandı

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde sahte bal satışı yaptığı iddia edilen bir şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, iki kişinin ilçede bal satışı yaptığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, ilçe merkezinde bir kamyoneti takip etmeye başladı. Takip sırasında ekipleri fark eden şüpheliler, kamyonet ile kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın sonunda durduruldu. Araçta yapılan aramada; 600 kilo glikoz şurubu, 130 kilo süzme bal ile 25 kilo petek bal ele geçirildi. Satışlarını yaptıkları balların üzerinde yazan şirketin Tarım ve Orman Bakanlığında kaydının bulunmadığını belirleyen ekipler, şüpheliler Ş.C. ile F.C. hakkında yasal işlem başlattı. - ESKİŞEHİR