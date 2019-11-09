Son Dakika Haberleri: Sahte balcılar yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Sahte balcılar yakalandı

Sahte balcılar yakalandı

6 saat önce

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde sahte bal satışı yaptığı iddia edilen bir şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Sahte balcılar yakalandı, System.String[]

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde sahte bal satışı yaptığı iddia edilen bir şüpheli polis ekiplerinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, iki kişinin ilçede bal satışı yaptığı yönünde ihbar alan polis ekipleri, ilçe merkezinde bir kamyoneti takip etmeye başladı. Takip sırasında ekipleri fark eden şüpheliler, kamyonet ile kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın sonunda durduruldu. Araçta yapılan aramada; 600 kilo glikoz şurubu, 130 kilo süzme bal ile 25 kilo petek bal ele geçirildi. Satışlarını yaptıkları balların üzerinde yazan şirketin Tarım ve Orman Bakanlığında kaydının bulunmadığını belirleyen ekipler, şüpheliler Ş.C. ile F.C. hakkında yasal işlem başlattı. - ESKİŞEHİR

Beylikova, Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı Galatasaray'da transfer krizi: Gerek yok ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 19:05:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sahte balcılar yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]