Son Dakika Haberleri: Sahte bandrollü makaron operasyonu
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Sahte bandrollü makaron operasyonu

51 dakika önce

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu çok miktarda sahte bandrollü makaron ele geçirirken 2 şüpheliyi de yakalandı.

Sahte bandrollü makaron operasyonu, System.String[]

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu çok miktarda sahte bandrollü makaron ele geçirirken 2 şüpheliyi de yakalandı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli şahıslardan 157 kutu "sahte bandrollü makaron" ele geçirildi. - ESKİŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
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