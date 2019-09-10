Sahte bandrollü makaron operasyonu
51 dakika önce
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu çok miktarda sahte bandrollü makaron ele geçirirken 2 şüpheliyi de yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:40 Kaynak: İHA
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu çok miktarda sahte bandrollü makaron ele geçirirken 2 şüpheliyi de yakalandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli şahıslardan 157 kutu "sahte bandrollü makaron" ele geçirildi. - ESKİŞEHİR
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