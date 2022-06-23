Sahte banka çalışanına dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay hapis - Son Dakika
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Sahte banka çalışanına dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay hapis

23.06.2022 11:28
Sahte banka çalışanına dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay hapis

Samsun'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla aradığı kadını 9 bin 975 lira dolandıran bir kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da kendisini banka görevlisi olarak tanıtıp telefonla aradığı kadını 9 bin 975 lira dolandıran bir kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, telefonla aradığı Ş.C.A. adlı kadına kendisini banka görevlisi olarak tanıtan ve daha önce yapılan ücret kesintilerinin tamamının iade edileceğini söyleyip kandırarak 9 bin 975 bin lira parasını dolandıran S.K.'nin yargılanması sona erdi.

Mahkeme, S.K.'yi dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 16 bin lira da adli para cezasına çarptırdı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte banka çalışanına dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sahte banka çalışanına dolandırıcılıktan 4 yıl 2 ay hapis - Son Dakika
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