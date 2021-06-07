Sahte banka görevlisi 25 bin lira dolandırdı - Son Dakika

Samsun'da bir şahıs, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından toplam 25 bin 132 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Arslantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki İ.T.'yi telefonla arayan kimliği belirsiz dolandırıcı kendisini banka görevlisi olarak tanıttı. İ.T.'nin kimlik bilgilerini ve şifresini alan dolandırıcı, hesabından 5 bin 132 lira parayı çekti, ayrıca 20 bin lira da kredi kullandırıp bu parayı da aldı.

Dolandırıldığını anlayan İ.T. jandarmaya şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN