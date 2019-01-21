Sahte Banknot Ele Geçirildi
2 saat önce
Adıyaman'da piyasaya sahte para süren 3 kişi, sahte banknotlarla yakalandı.
Adıyaman
'da piyasaya sahte para süren 3 kişi, sahte banknotlarla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesinde bir kişi sahte banknot ile alışveriş yapmak istedi. Alış verişi yaptıktan sonra işyerinden şahsın ayrılması üzerine işyeri çalışanı durumu polise bildirdi. Polis
ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Sahte para ihbarıyla ilgili başlatılan çalışma neticesinde A.C., F.D. ve G.O. isimli 3 şüpheli üzerlerinde toplam 4 bin 400 TL sahte banknotlarla birlikte yakalandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:33 Kaynak: İHA
Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu
14 Yaşındaki Kızla Metruk Fabrika Binasında Çıplak Yakalanan Sapık Tutuklandı
17 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı, Beyoğlu'nda Yakalandı
Gözü Dönen Genç, Tıp Öğrencisi Kardeşini Kalbinden Bıçaklayıp Öldürdü, Annesini Yaraladı