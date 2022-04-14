Sahte banknotla cep telefonu satın alan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Sahte banknotla cep telefonu satın alan 2 şüpheli yakalandı

14.04.2022 14:06
Sahte banknotla cep telefonu satın alan 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR'de sahte banknotla cep telefonu satın aldığı tespit edilen 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de sahte banknotla cep telefonu satın aldığı tespit edilen 2 şüpheli, yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 223 adet sahte 100 liralık banknotlar ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kapıda ödeme yöntemiyle alışveriş yapılan online bir uygulamadan irtibat kurdukları satıcılara, aldıkları cep telefonları karşılığında sahte banknot verdiği belirlenen 2 şüpheliyle ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerin G.D. ve B.D. olduğu tespit edildi. Bir süre izlenen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 223 adet 100 liralık sahte banknot, 2 cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sahte banknotla cep telefonu satın alan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte banknotla cep telefonu satın alan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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