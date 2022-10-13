Sahte belge ile akaryakıt istasyonu işleten şahsa operasyon - Son Dakika
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Sahte belge ile akaryakıt istasyonu işleten şahsa operasyon

13.10.2022 14:48
Sahte belge ile akaryakıt istasyonu işleten şahsa operasyon

Ankara'da sahte belge ile akaryakıt istasyonu işlettiği tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da sahte belge ile akaryakıt istasyonu işlettiği tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Söz konusu yerde yapılan denetimlerde ise çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Polatlı ilçesinde bir işletmeciye ait faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda sahte belge kullanıldığı ihbarının alınması üzerine akaryakıt istasyonunun geçici faaliyetlerinin durdurulması konulu yazısına istinaden Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan denetim ve inceleme neticesinde; 3 adet yer altı tankı, 4 adet pompa ve bu pompalara bağlı bir şekilde 16 adet yakıt tabancası ele geçirildi. İşletme sahibi olan S.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte belge ile akaryakıt istasyonu işleten şahsa operasyon - Son Dakika

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