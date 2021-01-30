Sahte belge operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Sahte belge operasyonu: 1 tutuklama

30.01.2021 10:58

Sahte belge operasyonu: 1 tutuklama Aspiratör borusu içine kalemlik ile saklanan sahte belgeler ele geçirildi Jandarma ekipleri, sahte Sürücü Belgesi ve Nüfus Cüzdanı düzenleyen E.D. isimli şahıs Avcılar'daki adresine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Sahte belge operasyonu: 1 tutuklama

Aspiratör borusu içine kalemlik ile saklanan sahte belgeler ele geçirildi

İSTANBUL - Jandarma ekipleri, sahte Sürücü Belgesi ve Nüfus Cüzdanı düzenleyen E.D. isimli şahıs Avcılar'daki adresine düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda aspiratör borusu içine kalemlik içinde ve çeşitli yerlerde bir çok sahte belge ele geçirildi. Operasyon anı kamerada.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince; E.D. isimli şahsın kendisiyle irtibata geçen bazı şahıslar adına sahte Sürücü Belgesi, Nüfus Cüzdanı ve İkamet İzin Belgesi Kartı düzenlediği bilgisi alındı. Olayı mercek altına alan jandarma ekipleri, E.D.'nin sahte belgeleri, Avcılar ilçesinde bulunan adresinde hazırlayarak kendisiyle irtibata geçen şahıslara teslim ettiğini belirledi. Vakit kaybetmemek için hemen harekete geçen ekipler söz konusu adrese operasyon düzenledi. Adrese giren ekipler her odada farklı suç aletleriyle karşılaştılar. Jandarma ekipleri, masalarda ve çekmecelerde çok sayıda sahte belge ve bu sahte belgeleri gerçek gibi göstermek için kullanılan birçok elektronik malzeme ele geçirdi. Özellikle mutfakta, aspiratör borusunun içine gizlenen kalemlik, Jandarma ekibinin gözünden kaçmadı. Ekipler, kalemliğin içinde de çok sayıda sahte kimlik, ehliyet ve resmi belgede sahtecilik suçuna konu materyal ele geçirdi.

Sipariş ile yabancı uyruklulara yasadışı belge

Jandarma ekipleri, adreste yaptıkları aramalarda, yasadışı yollarla hayatlarını Türkiye'de devam ettirebilmeleri için yabancı uyruklu şahıslara sipariş ile düzenledikleri Sahte İçişleri Bakanlığı İkamet İzin Belgesine de el koydu.

Masalar ve çekmeceler sahte evrak ve ekipman doluydu

Adli makamlardan alınan arama kararıyla operasyon için düğmeye basan Jandarma ekiplerince; E.D.'nin matbaaya dönüştürülmüş evinde yapılan aramalarda, 2 bin adet eski tip Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı, 2 bin adet eski tip Sürücü Belgesi, 1 adet İçişleri Bakanlığı İkamet İzin Belgesi, 1 adet PVC kaplama makinesi, 1 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 1 adet soğuk damga makinesi ve 1 adet kimlik kesme makinesi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte belge operasyonu: 1 tutuklama
Sahte belge operasyonu: 1 tutuklama
Sahte belge operasyonu: 1 tutuklama
Sahte belge operasyonu: 1 tutuklama

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Jandarma, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte belge operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika


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