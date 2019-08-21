Son Dakika Haberleri: Sahte belgelerle böbrek nakli yaptırmak isteyen şahıslar yakalandı
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Sahte belgelerle böbrek nakli yaptırmak isteyen şahıslar yakalandı

1 saat önce

Sahte belgelerle böbrek nakli yaptırmak isteyen şahıslar yakalandıİSTANBUL - Özel bir hastanede sahte belgeler ile böbrek nakli yaptırmak isteyen şahıslar yakalandı.

Sahte belgelerle böbrek nakli yaptırmak isteyen şahıslar yakalandı
İSTANBUL - Özel bir hastanede sahte belgeler ile böbrek nakli yaptırmak isteyen şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, diğeri de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İstanbul'da bulunan bir özel hastanede sahte belgeler ile illegal yollardan böbrek nakli için başvuru yapan şahısların organ nakli bölümüne kardeş olarak müracaat ettikleri ancak yapılan testlerde uyumsuzluk olduğu ve kimlik bilgilerinin sahte olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos günü operasyon düzenleyerek, Talat T.( 29), Aydın T.ve Hasan I.isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Serbest bırakıldılar
Yakalanan şahıslardan Talat T. ve Aydın T. isimli şahıslar ifadelerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. 8 Ağustos günü adli makamlara sevk edilen Hasan I. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İstanbul, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:38 Kaynak: İHA
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