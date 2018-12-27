Son Dakika Haberleri: Sahte Belgelerle Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

Sahte Belgelerle Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı

1 saat önce

AYDIN'da sahte belgeler ile 2 banka ve 1 kredi kooperatifinden para çekerek, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan ve hakkında benzer suçlardan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis ile 64 bin 500 TL para cezası bulunan 1 kişi, Kuşadası'nda yakalandı.

Sahte Belgelerle Dolandırıcılık Şüphelisi Tutuklandı, System.String[]
AYDIN'da sahte belgeler ile 2 banka ve 1 kredi kooperatifinden para çekerek, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan ve hakkında benzer suçlardan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis ile 64 bin 500 TL para cezası bulunan 1 kişi, Kuşadası'nda yakalandı. Şüpheli, tutuklandı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte belgeler ile 2 banka ve 1 kredi kooperatifinden para çekerek, dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 35 yaşındaki T.A.'nın ilçede olduğunu belirledi.  Hakkında benzer suçlardan kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis ve 64 bin 500 TL para cezası da bulunan T.A. dün saklandığı evde yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A., tutuklandı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:52 Kaynak: DHA

Aydın, Kuşadası, 3. Sayfa
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