Sahte belgelerle fransa'ya gitmek isteyen 34 yolcu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte belgelerle fransa'ya gitmek isteyen 34 yolcu yakalandı - Son Dakika

Sahte belgelerle fransa'ya gitmek isteyen 34 yolcu yakalandı

6 saat önce

SAHTE belgelerle İstanbul'dan Fransa'ya gitmek isteyen 32'si Türk, 2'si yabancı uyruklu 34 yolcunun hayali İstanbul Havalimanı'nda son buldu.

SAHTE belgelerle İstanbul'dan Fransa'ya gitmek isteyen 32'si Türk, 2'si yabancı uyruklu 34 yolcunun hayali İstanbul Havalimanı'nda son buldu. Polis, durumlarından şüphelendiği 34 yolcunun evraklarında yaptığı incelemede, 23 adet sahte oturum belgesi, 10 adet sahte Schengen vizesi ve bir adet sahte pasaport yakaladı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Transavia Havayolları'nın İstanbul - Nantes uçuşu öncesi, bilet ve bagaj işlemlerini yaptıran yolcularına yönelik 'profil uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulamada durumlarından şüphelenilen 32'si Türk vatandaşı, 1'i Irak ve 1'i İran olmak üzere toplam 34 kişi incelemeye alındı.

SAHTE OTURUM BELGESİ... SAHTE SCHENGEN... SAHTE PASAPORT

Yolcuların evraklarında yapılan incelemede, 23 sahte oturum belgesi, 10 sahte Schengen vizesi, 1 sahte pasaport tespit edildi. Amirlikte yapılan işlemlerin ardından 34 şüpheli, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan 32 Türk vatandaşı serbest bırakılırken, Irak ve İran uyruklu yolcular ise İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Söz konusu kişilerin, sahte evrakla yurt dışına çıkarılmasını organize eden kişileri tespit etmek için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Sahte belgelerle fransa'ya gitmek isteyen 34 yolcu yakalandı

İstanbul, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:36 Kaynak: DHA
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