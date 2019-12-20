Sahte belgelerle Fransa'ya gitmek isteyen 34 yolcu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sahte belgelerle Fransa'ya gitmek isteyen 34 yolcu yakalandı - Son Dakika

Sahte belgelerle Fransa'ya gitmek isteyen 34 yolcu yakalandı

6 saat önce

SAHTE belgelerle İstanbul'dan Fransa'ya gitmek isteyen 32'si Türk, 2'si yabancı uyruklu 34 yolcunun hayali İstanbul Havalimanı'nda son buldu.

Sahte belgelerle Fransa'ya gitmek isteyen 34 yolcu yakalandı, System.String[]
SAHTE belgelerle İstanbul'dan Fransa'ya gitmek isteyen 32'si Türk, 2'si yabancı uyruklu 34 yolcunun hayali İstanbul Havalimanı'nda son buldu. Polis, durumlarından şüphelendiği 34 yolcunun evraklarında yaptığı incelemede, 23 adet sahte oturum belgesi, 10 adet sahte Schengen vizesi ve bir adet sahte pasaport ele geçirdi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Transavia Havayolları'nın İstanbul - Nantes uçuşu öncesi,  bilet ve bagaj işlemlerini yaptıran yolcularına yönelik 'profil uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulamada durumlarından şüphelenilen 32'si Türk vatandaşı, 1'i Irak ve 1'i İran olmak üzere toplam 34 kişi incelemeye alındı.

SAHTE OTURUM BELGESİ... SAHTE SCHENGEN... SAHTE PASAPORT

Yolcuların evraklarında yapılan incelemede, 23 sahte oturum belgesi, 10 sahte Schengen vizesi, 1 sahte pasaport tespit edildi. Amirlikte yapılan işlemlerin ardından 34 şüpheli,  İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifadeleri alınan 32 Türk vatandaşı serbest bırakılırken, Irak ve İran uyruklu yolcular ise İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Söz konusu kişilerin, sahte evrakla yurt dışına çıkarılmasını organize eden kişileri tespit etmek için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


İstanbul, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı
Türkiye'nin para cezası verdiği Google'a bir ceza da Fransa'dan Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası Meteoroloji'den 3 büyükşehire hafta sonu için fırtına ve yağmur uyarısı

Son Dakika Haberleri
17:40 İspanya ve Portekiz sele teslim: 4 ölü - Son Dakika
17:40 Telabyad'da un fabrikaları ve fırınlar çalıştırılmaya başladı - Son Dakika
17:40 "Pençe harekatlarında silah, mühimmat ve malzemeler ele geçirildi" - Son Dakika
17:35 Bilecik'te ezan okuma yarışması - Son Dakika
17:35 Telabyad'da un fabrikaları ve fırınlar çalıştırılmaya başladı - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika
16:35 Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:45:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sahte belgelerle Fransa'ya gitmek isteyen 34 yolcu yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]